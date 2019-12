PM dá dicas de segurança para quem vai viajar no final do ano

Muitas pessoas vão viajar no final do ano e uma das preocupações é com relação aos bens que ficam. Ao deixar os imóveis sozinhos, por exemplo, há riscos de arrombamentos e furtos. Por isso, fique atento a algumas dicas para evitar que isso aconteça.



Segundo o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, major Valter Pinto, se a família for viajar e ninguém for ficar em casa, a recomendação é que converse com o vizinho de sua confiança, informe que irá viajar e um telefone para contato , para que ele possa ligar caso aconteça algo. Já o vizinho, deve ligar imediatamente para a Polícia Militar, através do telefone 190.

(Foto: Elias Fontinele/ODIA)

“Basta passar o endereço que imediatamente vamos nos dirigir até o local. Essa é uma determinação do Comandante Geral, para que façamos todos os atendimentos nesse sentido. As pessoas adotam algumas estratégias, como deixar a luz ligada. Isso pode ajudar, mas em alguns casos os criminosos veem isso como um alerta de que não tem ninguém no imóvel, o que pode facilitar para que o local seja invadido”, frisa.

Bancos

Outra fica importante é com relação ao saque de dinheiro em caixas eletrônicos. Ao se dirigir para uma agência, as pessoas devem ter muita atenção à sua volta, desde o momento que param o carro, ao momento que chega ao caixa eletrônico e quando foi voltar para o veículo.

“Não aceite a ajuda de terceiros e de pessoas que você não conheça. Nunca deixe a senha junto do cartão. Muitos criminosos ficam nas portas das agências monitorando quem está saindo um pouco mais desatento, então fique alerta. Os sequestros relâmpagos são uma grande preocupação nossa, que também pode acontecer na saída das agências. Por isso, procure aquelas que são mais movimentadas. A capital ficará com poucas pessoas por conta do feriado, então evite locais com pouca movimentação”, comenta o major Valter Pinto.

Veículos

Se for dirigir, a principal recomendação é não beber. Dê seu veículo para alguém que não tenha ingerido bebida alcoólica. “Se for para uma festa, escolha o motorista da rodada, ou seja, é aquela pessoa que não irá beber e conseguirá dirigir para levar todos para casa em segurança”, cita o major Valter Pinto.

Centro de Teresina

As ruas ficarão mais tranquilas devido ao feriado prolongado, por isso é preciso prudência. Fique sempre atento, especialmente as mulheres com relação à bolsa. Sempre coloque-a na frente do corpo, de forma a evitar que seus objetos sejam furtados.

“Todos os batalhões irão realizar operações nesse aspecto em diversos pontos da cidade, que ficarão bem policiadas com toda a questão operacional para poder suprir a necessidade. Sabemos que muitas pessoas irão viajar, que os estabelecimentos comerciais estarão praticamente fechados, então daremos esse suporte nessa região do centro”, completa o major Valter Pinto, comandante do 6º BPM.

Para mais informações, basta ligar para o 190. Os Batalhões estarão abertos e as viaturas estão equipadas com telefones celulares e computadores embarcados, ou seja, caso seja necessário fazer um Boletim de Ocorrência, não é necessário se dirigir até uma delegacia, pois o procedimento pode ser feito diretamente nas viaturas.

Isabela Lopes e Otávio Neto