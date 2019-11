Planejamento é fundamental para provas de Matemática e Ciências da Natureza

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (10). O horário é o mesmo da semana passada: ao meio-dia os portões serão abertos e às 13h fechados. A prova será aplicada às 13h30 e encerra às 18h30, horário de Brasília.



Além de ficarem atentos ao horário e documentos necessários para levar no dia da prova, os candidatos também devem se organizar com relação ao tempo gasto para realizar as questões. Isto porque serão aplicadas questões de Matemática e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), o que pode demandar um pouco mais de tempo na hora de respondê-las.

O professor de Biologia e coordenador pedagógico, Chicão Sousa, dá algumas dicas para os candidatos. “A orientação número 1 é não travar em nenhuma questão. Tentou fazer e não saiu? Não fica segurando, passa para a próxima e depois volta”, disse.

Foto: Reprodução MEC

Chicão explica que essas questões que demandam tempo são realmente mais difíceis e, de acordo com os cálculos-base da prova, acertar uma questão mais difícil e errar uma questão fácil pode diminuir a nota do aluno na somatória final. Além disso, o professor destaca que perder muito tempo em uma questão pode prejudicar o candidato e ele possivelmente não consiga concluir a prova.

“Se o aluno perder muito tempo, quando tiver acabando a prova, ele vai ter que chutar as questões e, no meio delas, certamente terão questões fáceis. E se ele errar questões fáceis e acertar as difíceis, a nota dele não vai ser tão boa assim”, salienta.

Foto: Reprodução MEC



Por isso, o professor recomenda que, assim que a prova iniciar, o candidato dê uma lida rápida na prova e leia os enunciados atentamente. Também é possível calcular quanto tempo deve-se gastar, em média, em cada questão. Por exemplo: a prova terá duração de 5 horas, ou seja, 300 minutos. Desse tempo total, deve-se destinar 30 minutos para preencher o gabarito. Ou seja, sobrará 270 minutos para realizar as 90 questões. Sendo assim, ficará uma média de três minutos para responder cada questão.

“Claro que tem questão que o candidato conseguirá fazer em um minuto e tem questão que vai demandar mais tempo, mas aí ele terá o tempo que sobrou das questões mais fáceis. Por isso, é importante que o aluno não trave em nenhuma questão e avance assim que ver que não conseguirá responder imediatamente”, frisa.

Vale lembrar que é sempre importante manter a calma e respirar fundo antes de realizar a prova. O nervosismo pode atrapalhar, tanto a leitura como a concentração, por isso, chegar cedo no local de prova e se planejar é a melhor estratégia.

Assuntos

O professor de Biologia Chicão Soares antecipa que nessa área é possível que caiam questões de ecologia voltadas ao meio ambiente, tanto ao impacto ambiental como à conservação. Ele frisa ainda que é comum terem questões voltadas aos biomas e suas espécies, como o cerrado, caatinga, mata atlântica e manguezal, associadas à zoologia e/ou botânica.

“A nova tecnologia, como o melhoramento genético, transgenia, células troncos, vacina e soro, combate e prevenção à doença e problemas de saúde também são bem comuns de cair”, comenta.

Frota de ônibus é reforçada

Assim como no último domingo (3), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) vai aumentar em 19% a frota de ônibus para atender os alunos que farão a segunda prova do Enem. O teste será neste domingo (10) e outra medida adotada consiste na colocação de viaturas nos pontos de maior concentração de alunos e que gera maior fluxo de veículos.

De acordo com o gerente de Planejamento da Strans, Denilson Guerra, o exame é um evento que movimenta bastante o trânsito na cidade. “Normalmente, a nossa frota é reduzida no final de semana e realização do Enem aumenta mais ainda essa necessidade. Por isso, faremos novamente o acréscimo, alertando que, mesmo assim, é necessário que as pessoas saiam de casa com antecedência, pois imprevistos podem acontecer”, diz.

Sobre a organização do trânsito de veículos nos locais de maior concentração de estudantes, o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito da Strans, Dênis Lima, diz que tudo transcorreu normalmente no último domingo. “No primeiro dia de prova foi muito tranquilo. Para o segundo, estamos com a mesma quantidade de viaturas e agentes. Esperamos que não haja nenhum contratempo”, diz.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia