Planejamento é essencial para alcançar metas no novo ano; confira dicas

O final do ano é sempre um período em que se coloca no papel as metas, sonhos e desejos a serem alcançados no ano que vai começar. É como se tivéssemos mais uma chance para realizar os projetos que ficaram de lado. Alguns querem mudar as rotinas, hábitos de vida, estar mais com a família, encontrar um verdadeiro amor, sair do desemprego ou ter uma carreira pessoal de sucesso. Seja qual for o objetivo para 2020, é necessário seguir alguns cuidados para que os sonhos não fiquem apenas no papel. Ao O DIA, a coach e advogada Karinne Barros dá algumas dicas para um planejamento eficiente a fim de alcançar projetos pessoais e profissionais.

Coach e advogada Karinne Barros. Foto: Elias Fontenele.



Planejamento Parece clichê, mas você já ouviu aquele ditado que diz que “uma meta sem um plano é apenas um desejo”? Então, isso significa que, para alcançar os objetivos, é necessário planejar corretamente as metas. Para isso, Karine Barros explica que a ideia é estabelecer no máximo cinco metas no ano para que a pessoa não se sobrecarregue. “O recomendado é que devemos ter de três a no máximo cinco metas. Isso é importante porque você não vai ficar se cobrando tanto. Além disso, é necessário que elas sejam divididas em períodos de curto, médio e longo prazo para serem realizadas. Têm metas pessoais e profissionais que são mais ousadas e precisam de mais tempo”, afirma. Sonhe O sonho pode servir de motivação para a realização das futuras metas. “O sonho, o querer, é algo fundamental. Quando eu sonho, ele faz com que eu consiga ter um direcionamento para onde eu estou indo. E diante desse sonho é necessário que a pessoa comece a visualizar isso mentalmente. Nós trabalhamos com uma ferramenta chamada Mural da Vida Extraordinária, onde você vai pegar imagens e vai colocar numa cartolina e ali você vai olhar todos os dias, porque isso faz com que você tenha persistência, com que você olhe todos os dias e saiba o que você quer para a sua vida em cada um dos pilares”, completa Karine. Planejamento de Sucesso. Foto: Reprodução Next4. Tempo O tempo para realizar metas evita a procrastinação. “As metas escolhidas precisam ter um tempo determinado para que a pessoa não venha a procrastinar, ou seja, atrasar o objetivo. Então a pessoa vai saber exatamente quando é a hora dela atingir a meta no ano. Para isso, é preciso fazer um plano de ação. O plano de ação são as tarefas bem delimitadas do que fazer, como fazer, quando fazer, onde, se vou precisar de ajuda de alguém para atingir a menta...”, explica. Evite a auto sabotagem Criar empecilhos, seja de forma consciente ou inconsciente atrapalha na hora de realizar tarefas e conquistar objetivos. “A auto sabotagem é algo que afasta a pessoa das tarefas que ela precisa realizar. Toda as vezes que formos nos analisar é preciso ver o que precisamos melhorar e não nos colocar para baixo. Uma boa dica é se perguntar. O que tem feito eu procrastinar? Será se eu estou desperdiçando energia com algo que eu poderia deixar de fazer? E aí você começa a fazer uma análise da sua vida, onde também entra a questão da inteligência emocional”, pontua. Alinhe sua inteligência emocional à intelectualA questão é administrar os sentimentos, permitindo que eles trabalhem juntos, com tranquilidade e coerentes, visando as metas em comuns. “Quando eu trabalho o racional, todo mundo sabe. Por exemplo, para emagrecer eu preciso fechar a boca e para de comer, preciso ir também a uma academia. E porque que muitas pessoas não fazem isso? Porque muitas das vezes o emocional não está preparado. Por isso, a importância de ter o alinhamento do racional com o emocional”, finaliza.



Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia