Placas de aquecimento solar em moradias do MCMV são inúteis no Piauí

O sistema de aquecimento solar instalado em unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida foi um gasto desnecessário em muitos estados do Nordeste. Com as altas temperaturas registradas na região, os moradores têm feito outro uso da água quente que sai do chuveiro.

Suzana Alves, moradora de um residencial da cidade de Timon, no Maranhão, afirma que nunca tomou banho com a água aquecida pelas placas solares. Alguns vizinhos chegaram a tirar o equipamento, achando que ele consumia energia elétrica. “Não tem nenhuma utilidade, mas uma vez eu estava sem gás e peguei a água quente para fazer o leite do menino”, conta.

Fotos: Elias Fontinele/ODIA

Em 2012, o Governo Federal tornou obrigatória a instalação de placas de aquecimento solar em todas as casas populares do Minha Casa Minha Vida. A decisão foi revogada em novembro de 2017, mas o equipamento já havia sido instalado em várias moradias.

Somente em um residencial localizado no município de Demerval Lobão, a 35 km de Teresina, foram gastos mais de meio milhão de reais para instalar as placas nas 441 unidades habitacionais.

De acordo com Reginaldo Fonseca, proprietário da construtora responsável pela obra, cada equipamento custou de R$ 1.300 a R$ 1.500. “O meu contrato foi de 2013, então eu tive que comprar os aquecedores. A normativa não atentou para as questões climáticas”, opina o empreiteiro.

A empresa que forneceu o equipamento precisou enviar um técnico para ensinar aos trabalhadores da construtora como fazer a instalação. O mestre de obras Celso Araújo, explica como funciona o sistema. “Tem dois tipos de encanação. Por um cano a água sobe para a caixa e por outro vai para o cilindro onde é aquecida”, diz. “No banheiro tem um registro para sair a água quente e o outro para a água normal, que também já é quente por causa do calor daqui”, brinca.

O Portal O DIA entrou em contato com o Ministério das Cidades, mas não obteve resposta quanto ao total de investimento feito com aquecedores solares no Piauí desde 2012. A empresa Prosol, que forneceu os equipamentos para o residencial no município de Demerval Lobão, informou que o preço médio é de R$ 900 a unidade.

Nayara Felizardo