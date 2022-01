Piloto de moto desaparece em percurso de rally

O piloto Daniel Santos, de 36 anos, está desaparecido desde ontem (26), quando participava de uma competição na categoria de motocicletas no Rally Cerapió. O competidor é natural da cidade de Nova Venecia, no estado do Espírito Santo, e participava do rally que ocorre entre o Ceará e Piauí. A equipe de resgate da prova está na trilha onde o piloto desapareceu e realiza as buscas desde às 23h de ontem.

De acordo com a organização do Cerapió, a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará foi acionada e já enviou bombeiros, policiais militares e civis, além do grupo de operações aéreas e canil para auxiliar nas buscas na região das cidades de Viçosa, Buira, Juá dos Vieiras, Padre Vieira, Cocal, Brejinho, entre o Ceará e o Piauí, local por onde o evento passou.

Daniel Santos, de 36 anos, está desaparecido desde ontem (26). (Foto: Divulgação/Cerapió)

A equipe do Rally esclareceu ainda que a prova tem duração entre seis e dez horas e cada piloto utiliza aparelho de GPS. Como há situações de quebra de equipamento, quedas, entre outras ocorrências, é comum os competidores aguardarem os processos de resgate e demorarem para voltar para o local da chegada

"O Rally Cerapió é uma competição de enduro de regularidade, na qual o piloto realiza um trajeto de um ponto a outro, em um percurso previamente levantado pela organização e informado ao competidor através de uma planilha. Ao terminar a etapa, o participante entrega seu GPS para a apuração. É através desse sistema que é verificado o percurso feito pelo piloto e definido o vencedor de acordo com a regularidade estabelecida pela planilha", informou a organização do evento.

A equipe do Cerapió reiterou que está "totalmente dedicada na busca de Daniel Santos e presta atendimento em tempo integral à família do piloto que se encontra no evento".

