PiauiPrev e TCE-PI discutem Previdência Complementar

Como fizeram com os outros poderes, o presidente da Fundação Piauí Previdência, Ricardo Pontes, e o diretor técnico Marcos Steiner Mesquita, estiveram com o conselheiro Abelardo Vilanova e assessores, na manhã desta quarta-feira (19), no gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado, para reafirmar a pareceria da PiauiPrev com o TCE-PI e informar sobre a implementação da Previdência Complementar, que entrou na fase final de assinatura de adesão com os Poderes e órgãos auxiliares.

Durante a reunião, o conselheiro Abelardo Vilanova sugeriu a realização de um encontro com todos os dirigentes dos Poderes e órgãos auxiliares para a oficialização da adesão do Piauí, como um todo, à PrevNordeste, até como forma de dar transparência e segurança aos servidores públicos do Estado.

A sugestão do presidente do TCE-PI, de reunir os Poderes para dar mais legitimidade ao ato da adesão do Piauí à PrevNordeste, já havia sido discutida em reunião anterior do presidente da PiauiPrev, Ricardo Pontes, com o governador Wellington Dias, no Palácio de Karnak.

Assinatura

Logo em seguida à audiência no TCE-PI, Ricardo Pontes e Marcos Steiner foram à sede (provisória) da Defensoria Pública do Estado, para a assinatura, pelo defensor público-geral do Estado do Piauí, Erisvaldo Marques dos Reis, do termo de adesão da Defensoria Pública do Estado ao Plano de Previdência Complementar PrevNordeste - Piauí, implementado no Piauí pelo convênio com a Fundação de Previdência Complementar do Estado da Bahia – PrevBahia.

A Defensoria Pública do Estado se soma ao Tribunal de Contas, à Assembleia Legislativa e ao Executivo, que já aderiram à PrevNordeste – Piauí.

