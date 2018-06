Piauienses se dividem entre praia e frio ao escolher roteiro de viagens

Julho é um mês bastante procurado pelas famílias para viajar, onde os pais aproveitam as férias das crianças para ficarem mais tempos juntos. Sabendo disso, as agências especializadas montam pacotes especiais, com preços e destinos irresistíveis. A gerente comercial de uma agência de viagens na zona Leste de Teresina, Rosana Barros, conta que os piauienses apreciam muito viajar, principalmente para o litoral e regiões mais frias.



Dentre os destinos mais procurados estão os resorts e parques aquáticos no Ceará, Alagoas e Bahia, e as cidades de Maragogi e Porto de Galinhas estão entre as principais escolhas. No centro do País destaca-se Caldas Novas (GO) e o Sul as serras gaúchas, como Gramado.

“As cidades mais ao Sul do Brasil são muito procuradas por conta do frio e por ser um destino interessante para todas as idades. São Paulo também é muito procurado porque tem uma diversidade muito grande, como parques temáticos, teatro, aquário, galerias, teatros, apresentações itinerantes”, comenta.

A gerente de viagens cita que praias e neve são os destinos preferidos das famílias. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



A gerente de viagens cita que praias e neve são os destinos preferidos das famílias, por ser atrativa para pessoas de todas as idades. Ela comenta que em julho inicia a temporada de neve em Bariloche, na Argentina, e no Vale Nevado, no Chile, o que cresce a procura por pacotes e viagens nesta época do ano, principalmente para quem não costuma ter a oportunidade de ter sempre contato com a neve, além de ser um grande atrativo para as crianças. Rosana Barros enfatiza que julho é um mês tipicamente familiar, por ser um momento onde pais e filhos conseguem se reunir e trocar experiências.

Outra opção para quem está de livre neste período escolar é o intercâmbio de férias, no qual muitos adolescentes aproveitam esse momento para viajar para outros Países, aprenderem e praticarem outra língua. Esse tipo de modalidade é ideal para jovens de 13 a 17 anos, que podem ir para a Europa, Estados Unidos e Canadá.

“Além de melhorar o inglês, o jovem também está lá passeando e conhecendo o local, por três semanas. Estuda um turno e à tarde tem um passeio. É um investimento que os pais fazem e, além de estudar, esses jovens também se divertem, já que é férias e recreação”, acrescenta.

Rosana Barros destaca que quem já tem o hábito de fazer viagens nesse período já se programou e fechou o pacote com bastante antecedência. Isso porque julho é um mês de alta temporada e é dividido em dois períodos, sendo a primeira quinzena a alta temporada mais baixa e na segunda quinzena a alta temporada mais alta, o que deixa os preços ainda mais caros.

Famílias escolhem roteiros inéditos para descanso

Julho é sinônimo de férias e o mês mais aguardado, principalmente pelas crianças. E muitas famílias aproveitam esse período para viajar, conhecer novos lugares e fortalecer ainda mais seus laços. Escolher destinos inéditos, com programação variada, pontos turísticos e preços acessíveis são alguns dos critérios determinantes para fechar um pacote de viagem.

Viajar é uma das maiores satisfações para a publicitária Iolany Galiza (38). Casada e mãe de três filhos, ela conta que toda a família costuma se aventurar em novas cidades e países, sempre que possível. A última viagem feita por eles foi para conhecer os parques temáticos da Disney, um sonho de toda a família, ou melhor, quase toda.

Iolany Galiza e família durante viagem à Disney. (Foto: Arquivo Pessoal)

“Em janeiro fomos para a Disney e era uma viagem que meu marido não cogitava de jeito nenhum, porque não gosta de parques, não é fã de montanha-russa, achava caro e desnecessário. Nos reunimos e como a maioria da família queria o passeio o voto dele foi vencido e ele foi. Com dois dias de experiência ele adorou e agora quer voltar de novo. Os nossos passeios e programação são pensados no coletivo de acordo com o perfil de cada membro da família, tentando agradar todo mundo, desde aquele que gosta de aventura ou aquele mais tranquilo”, explica.

Iolany Galiza comenta que a família não costuma repetir passeios e opta sempre por locais que possam proporcionar novas experiências, sejam culturais, idioma e até no desenvolvimento escolar dos filhos. Além disso, os jovens voltam mais empolgado, entusiasmados e dispostos a terem bons resultados acadêmicos.

“Acredito que é bom viajar para novos lugares e viver novas experiências, então vale a pena fazer um investimento em passeios inéditos. Viajar nesse período faz com que eles voltem muito empolgados e isso é comprovado. Eles voltam entusiasmados e cheios de saber, porque a viagem é recheada de aprendizado e cultura, ainda que por pouco tempo. Voltam mais curiosos e até na escola conseguem associar o que já vivenciaram com o que estão estudando. Não tem nada que se compare a viajar com a família”, acrescenta.

A empresária Roberta de Carvalho Pádua Soares (36) também procura variar o roteiro da família, mas os filhos optam sempre pela Disney. Para tentar aproveitar ao máximo, eles se planejam com até três meses de antecedência, de acordo com calendário escolar das crianças, e montam uma programação que atenda toda a família, mas priorizam as atividades recreativas para os garotos.

Dentre as viagens e locais visitados pela família, a empresária destaca estádios e eventos esportivos. “Como só temos filhos homens e apaixonados por esportes, costumamos fazer viagens em torno disso também. De vez em quando vamos assistir aos jogos do Flamengo no Rio de Janeiro. Fomos a dois jogos da Copa do Mundo, em Fortaleza, em 2014, e fomos a alguns jogos das Olimpíadas, no Rio. Conhecer os estádios do Barcelona e Real Madrid e foi um dos nossos programas preferidos na Espanha. Assistimos um jogo do Paris Saint Germain está nos planos da família, mas ainda sem data previstas”, salienta a empresária.

Isabela Lopes