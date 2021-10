Piauienses podem fazer curso gratuito ministrado por professores da USP

Os principais desafios criados pela pandemia da Covid-19 para as organizações do setor de serviços e manufatura serão abordados por professores da Fundação Vanzolini (FCAV) e do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), de forma gratuita, na trilha Gestão de Operações no Pós-pandemia.



Trata-se de um programa de aprendizagem EAD (Ensino a Distância), com 10 horas de duração entre aulas gravadas e atividades complementares. Além de masterclasses ao vivo ao longo dos próximos seis meses, com professores internacionais convidados.

O curso ficará aberto ao público maior de 18 anos, com emissão de certificado de conclusão, gratuitamente por 6 meses. O Cubo Itaú, a Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) e o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP) são apoiadores da iniciativa.

Sobre a Trilha

A trilha é composta por cinco cursos relevantes do campo da Engenharia de Produção, são eles: Projetos Ágeis, Inovação e Empreendedorismo, Logística e Cadeia de Suprimentos, Ferramentas de Gestão da Qualidade, Tecnologias Exponenciais para a Indústria 4.0.

Entre os professores do curso estarão nomes de grande relevância da USP, como os da professora titular e chefe do departamento Prof. Dr. Marly Monteiro de Carvalho, professor associado Prof. Dr. Guilherme Ary Plonski, Prof. Dr. Fernando Bersanetti e Prof. Dr. Daniel de Oliveira Mota. Além dos professores da Fundação Vanzolini, Carlos Paiola e Ricardo Caruso, e do professor convidado Prof. Dr. Artur Vilas Boas.

De acordo com o Diretor de Operações e de Educação da Fundação Vanzolini, Prof. Dr. Roberto Marx, "o conteúdo do curso visa debater e propor soluções para os desafios da retomada sustentável dos negócios e das operações que os mantêm. Nesse contexto será necessário repensar como os atores do mercado trabalham a cadeia de suprimentos, fornecedores, lotes de entregas, entre outros aspectos. A ideia é debater como as organizações buscarão reduzir o atraso e acelerar o processo de eletronização das operações, buscando se aproximar do conceito de Indústria 4.0".

Além disso, segundo Marx, o uso da ferramenta de Ambiente Virtual de Aprendizagem disponibilizado pela FCAV será importante para facilitar o acesso e aprendizagem. "Na ferramenta, o aluno tem autonomia para fazer a inscrição, participar dos cinco cursos de forma independente, conforme a sua disponibilidade de horário, de qualquer lugar do país e do mundo."

Após a conclusão de cada curso, com aproveitamento mínimo de 50%, o aluno poderá emitir seu próprio certificado. É importante ressalvar que, ao iniciar a trilha, o aluno terá acesso por 60 dias, que corresponde ao prazo para a conclusão do programa e solicitação do certificado

Curso Gestão de Operações Pós-Pandemia

Informações e inscrições: https://conteudo.vanzolini.org.br/trilha-go/

