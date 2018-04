Piauienses morrem em queda de helicóptero no Maranhão

Um helicóptero modelo Robson 44 caiu na tarde domingo (01) na cidade de Rosário, a 75 Km de São Luís do Maranhão, matando quatro pessoas, dentre eles dois piauienses. As vítimas foram identificadas como sendo Rodrigo Capobiango Braga, Alfredo Oliveira Barbosa Neto, José Kleber Luz Araújo e Jonas Eloi da Luz, estes dois últimos eram médicos e naturais das cidades piauienses de Picos e São Raimundo Nonato.



De acordo com o CTA (Centro de Tecnologia Aeroespacial da Aeronáutica), a aeronave seguia de Lima de Campos para Paço do Lumiar, quando, por motivos ainda desconhecidos, caiu em uma fazenda em Rosário. As investigações acerca do acidente ficarão sob responsabilidade do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos).

As primeiras informações apuradas pelo Centro dão conta de que o helicóptero, que estava sendo pilotado por Alfredo Neto, voava baixo no momento da queda devido á forte chuva que caía na região. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão se pronunciou sobre o acidente por meio de nota.

Confira a nota da SSP do Maranhão na íntegra:

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) informa que, na tarde deste domingo (01), o helicóptero – modelo Robson 44, prefixo PP-WRV – caiu em uma fazenda localizada entre os povoados Miriti e Lentel, próximo ao município de Rosário. Os passageiros José Cleber Luz Araújo, Jonas Eloi da Luz, Rodrigo Capobiongo Braga e o piloto, o policial civil Alfredo Oliveira Barbosa Neto, morreram no acidente. As investigações ficarão sob a responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Aeronáutica.

Maria Clara Estrêla