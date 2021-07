Piauiense morre em queda de torre de energia no Pará

O piauiense José Nepomuceno Guimarães é uma das vítimas fatais da queda de uma torre de energia no Estado do Pará. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (16) entre os municípios de Anapu e Pacajá, no sudoeste paraense. A torre em questão ainda estava sendo construída na comunidade Bom Jardim e fazia parte do Projeto Novo Estado, desenvolvido por uma empresa particular de geração de energia.



Pelo menos cinco pessoas morreram no local do acidente e outras duas ainda foram levadas ao hospital com vida, mas faleceram pouco depois de dar entrada. José Nepomuceno era um dos que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito no Hospital de Pacajá. Além das vítimas fatais, outras 13 pessoas ficaram feridas. Ao menos 26 estavam na torre no momento da queda.



Em suas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou o ocorrido e disse que o Governo está dando toda a assistência ao município de Pacajá, que fica próximo ao local do acidente. Quem também emitiu nota foi o Ministério das Minas e Energia, que informou que os funcionários que trabalhavam na torre pertenciam à Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción (SKIC), contratada pela ENGIE (empresa particular de produção de energia elétrica) para a implantação do Projeto Novo Estado.

Segundo a nota, o projeto prevê a construção de mais de 1.800 Km de linhas de transmissão de energia nos Estados do Pará e Tocantins. A SKIC se pronunciou sobre o acidente e disse que está priorizando o auxílio às famílias das vítimas e o acompanhamento do estado de saúde dos feridos. Uma perícia técnica já foi contratada para investigar as causas do acidente e dar apoio às autoridade na apuração do caso.

Veja abaixo a identidades das vítimas confirmadas pelo Governo do Pará:

José Nepomuceno Guimarães - Piauí

Luís Carlos Pereira – Maranhão

Oziel da Silva Passos – Sergipe

Expedito Bezerra dos Santos Filho – Sergipe

Romário Santos – Maranhão

Alex da Natividade Rodrigues

Fagner Martins da Silva - Maranhão

