Piauiense Kawan Pereira é o primeiro campeão mundial júnior nos saltos ornamentais

O atleta parnaibano Kawan Pereira, de apenas 19 anos, entrou para história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial júnior em saltos ornamentais. O jovem, que vem se destacando desde os jogos pan-americanos de 2019, também foi finalista nas Olimpíadas de Tokyo deste ano.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Kwan conquistou a medalha de ouro na prova da plataforma de 3 metros, durante competição no Mundial Júnior que aconteceu em Kiev, na Ucrânia. O saltador dividiu o pódio com o ucraniano Danylo Konovalov, pois ambos finalizaram com 532,60 pontos. Em terceiro lugar ficou o colombiano Leonardo Varela (521,95).

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

A última medalha conquistada pelo Brasil em Mundial Júnior foi em 2002, quando Hugo Parisi e Ubirajara Barbosa ficaram com a prata em uma prova sincronizada. Agora, Kawan volta a competir na próxima quinta-feira, para disputar a prova dos 10 metros.

Adriana Magalhães