Piauiense ganha bolsa para estudar em Nova York e faz campanha para custear viagem

A piauiense Jennyfer Emanuelly de Sousa, de 21 anos, está prestes a realizar seu grande sonho: ir cursar Psicologia no exterior. A estudante, que é natural de Monsenhor Hipólito e mora em Picos, ganhou uma bolsa para estudar em Nova York, na St. Francis College.

Atualmente, Jennyfer é professora de inglês e também trabalha como cantora. A jovem relata que estudou a vida toda em escolas públicas do seu município, sendo sempre muito estudiosa e ativa nas atividades propostas pelas escolas.

“No ensino médio, em 2016, eu fui representante do Piauí no programa Jovens Senadores e viajei para Brasília, participei da elaboração de proposições legislativas, fui a presidente da Comissão Nísia Floresta, que atualmente está em tramitação no congresso, e pode vir a se tornar lei futuramente”, conta.



Além disso, Jennyfer também conquistou um lugar no Programa Internacional Jovens Embaixadores, o que a possibilitou realizar um intercâmbio gratuito, conhecendo ainda mais a cultura pela qual a estudante é apaixonada.



“Eu viajei para Washington e Oklahoma, fiz trabalhos voluntários, visitei escolas, divulguei a cultura brasileira e isso mudou minha perspectiva, me trouxe muita bagagem para tomar várias decisões. Com isso, também melhorei meu inglês, o que trouxe oportunidades de emprego”.



Ao voltar para o Brasil, Jennyfer Emanuelly decidiu ser professora de inglês, o que a deu ainda mais vontade de estudar no exterior, devido às possibilidades acadêmicas, profissionais e de pesquisa. A jovem conta que tinha desistido desse sonho, pois achou que seria muito difícil, especialmente por vir de uma família pobre.

Entretanto, a professora percebeu que se ela conseguisse se manter no Brasil, mesmo com as dificuldades da pandemia, ela também conseguiria em outro país. “Com a pandemia, eu fui demitida de uma escola particular de Picos, e comecei a trabalhar de forma privada em casa, dando aulas particulares, e eu percebi que se eu conseguia fazer isso aqui, me desdobrar me manter financeiramente assim, aqui, eu conseguiria em outro lugar do mundo.”



Dessa forma, Jennyfer teve a ideia de aplicar isso às faculdades norte-americanas. Por ser apaixonada por psicologia, ela escolheu Nova York, um local de multiculturalidade e internacional. “Vou conhecer pessoas diversas que posso trocar conhecimento e fazer conexões”, pontua.



Campanha de Arrecadação

A cantora conta que sua viagem está marcada para o dia 01 de setembro e que as aulas começam no dia 08 de setembro. Desde a aprovação do processo seletivo, no início do ano, a jovem vem buscando recursos para custear a viagem. Ela criou uma lojinha virtual para vender peças seminovas, quadros autorais que a mesma pinta, além de estar realizando uma vaquinha virtual.



De acordo com a estudante, os custos da viagem são bem altos, especialmente porque o dólar está oscilando. "Eu vou precisar pagar taxas de matrícula da faculdade, visto, aluguel que é muito caro, alimentação, transporte, além das passagens. O básico, inicialmente, seria 15 mil reais, eu fiz a vaquinha, e tem muita gente contribuindo”.

A campanha de arrecadação vem viralizando na internet através da divulgação de um vídeo onde a jovem conta sobre o sonho. Já são mais de 170 mil visualizações, 14,8 mil curtidas e 8,8 mil comentários.

“As pessoas estão me ajudando e ver esse tanto de gente sonhando junto comigo, faz com que se torne mais real. eu nem consigo nem acreditar, mas que bom que está acontecendo”, finaliza.



Os interessados em ajudar a jovem Jennyfer Emanuelly a realizar o seu sonho, podem clicar aqui e acessar o site da campanha online.



