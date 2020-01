Piauiense de férias no Rio de Janeiro morre com suspeita de meningite

Uma jovem piauiense identificada como Hanna Karolyne Gomes da Costa faleceu no Rio de Janeiro na madrugada do último domingo (5) com suspeita de meningite. Ela estava de férias na cidade quando sentiu fortes dores, foi internada numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

O Portal O Dia apurou que Hanna Karolyne se formou recentemente em Direito, em uma faculdade particular de Teresina, e ganhou a viagem da família. No Rio de Janeiro desde o início do mês de dezembro do ano passado, a jovem exibia fotos em pontos turísticos da cidade Maravilhosa.

Foto: Reprodução

No Réveillon, Hanna postou uma foto no instagram com a legenda: “Esperando o melhor ano da minha vida! Obrigada 2019 você me ensinou muito...que venha o ano novo”. No sábado (4), a piauiense sentiu dores, deu entrada em unidade de saúde no Rio de Janeiro e foi diagnosticada com Dengue, contudo, as complicações se agravaram e Hanna faleceu. A equipe médica suspeita de meningite.

Nas redes sociais, a morte causou comoção entre amigos. “Minha linda, voc foi extraordinária... Atenta, dedicada, alegre, educada... Era presença marcante e cheia de boas energias”, resumiu uma amiga. “Tou sem acreditar , logo você ? Cheia de luz e alegriaaaa”, lamentou outra amiga. Hanna Karolyne morava em Teresina, mas é natural da cidade de Piripiri.

Otávio Neto