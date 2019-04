Estudar na Berklee College of Music, a maior faculdade indepentende de música do mundo, sem dúvida é o sonho de muitos estudantes que querem ser músicos profissionais. Localizada nos Estados Unidos, a escola oferece cursos de graduação em diferentes áreas relacionadas à música, como composição, performance, produção musical e trilha sonora. Um sonho que falta pouco para se tornar realidade para o piauiense Matheus Vilarindo (23).



O músico conquistou uma bolsa de estudos de 22% na faculdade Berklee College of Music, mas para realizar a inscrição é necessário um valor de R$ 70 mil. Para conseguir essa quantia, o jovem iniciou uma campanha nas redes sociais e tem contado com a colabração e ajuda de todos. Com uma vaquinha online, Matheus Vilarindo espera conseguir o valor total até o dia 1º de junho, prazo que deve realizar a inscrição.

Piauiense faz vaquinha virtual para pagar estudos nos Estados Unidos. (Foto: Arquivo Pessoal)



“Esse valor é por semestre, mas por enquanto minha maior preocupação é conseguir esse dinheiro com certa urgência. Recebi a carta de aceitação de bolsa no dia 31de março e preciso conseguir os R$ 70 mil até o dia 1 de junho, então é muito dinheiro em um pouco espaço de tempo”, conta.

Autodidata, Matheus iniciou na música aos 13 anos, quando aprendeu a tocar violão e guitarra. O músico chegou a cursar Farmácia na Universidade Federal do Piauí (UFPI), mas trancou o curso para dedicar-se exclusivamente à música. Matheus Vilarindo deseja estudar composição de trilha sonora e tem como referência grandes nomes que também passaram pela Berklee, como Quincy Jones, produtor do disco Thriller; Howard Shore, conhecido pela trilha sonora da trilogia de Senhor dos Anéis; Ramin Djawadi, compositor da trilha sonora de Game of Thrones, entre outros.

“Minha paixão pela música é do mesmo tamanho da minha paixão por filmes, então trabalhar com essas duas coisas seria perfeito. Antes eu não tinha pensado nisso, porque é desafiador para um músico que nunca estudou pensar em compor músicas orquestrais, mas quando fiz 21 anos decidi que iria procurar conhecimento mais específico da área de trilha sonora”, comenta o músico.

Com pouco tempo para arrecadar os R$ 70 mil, Matheus tem contado com a colaboração de amigos e, além da vaquinha online, está realizando uma rifa de uma tatuagem como forma de angariar fundos.

“Eu e meus pais calculamos e vimos que seria inviável desembolsarmos esse valor. A ideia da vaquinha é conseguir esse dinheiro do primeiro semestre e termos mais tempo para nos prepararmos para os outros semestres, além de vermos outras modalidades de fundos, como empréstimo estudantil”, disse Matheus Vilarindo.

As doações podem ser feitas através do endereço eletrônico https://www.vakinha.com.br/vaquinha/532953 ou diretamente via depósito no Banco do Brasil, Agência: 1637-3 Conta corrente: 52013-6, Francisco Carvalho.



Isabela Lopes