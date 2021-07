Piauiense Ana Klara é confirmada na sétima temporada do Bake Off Brasil

A empreendedora piauiense Ana Klara, de 21 anos, confirmou em suas redes sociais que está na sétima temporada do ‘Bake Off Brasil – Mão na Massa’ que estreia no dia 24 de julho, no SBT. Ao longo de 18 episódios, 16 participantes buscam o título de Melhor Confeiteiro Amador do Brasil.

“Ainda me faltam palavras para agradecer a Deus por tamanha benção pois nem nos meus melhores sonhos imaginava um dia ter a oportunidade de vivenciar essa experiência”, disse em uma rede social.

Ana Klara conta ainda que este será o maior desafio de sua vida. “Com toda certeza esse será o maior desafio na minha vida não só como confeiteira mais como pessoa. Te convido a embarcar comigo nessa loucura, chorar, sorrir e claro fazer marmotagem”, brincou.

A sétima temporada do Bake Off Brasil começou a ser gravada no SBT, mas agora a atração terá algumas novidades. A emissora acabou de divulgar o elenco de participantes e a apresentação continua sob o comando de Nadja Hadad.

Sobre o programa

O Bake Off Brasil é uma disputa entre confeiteiros amadores. Os participantes são submetidos a provas técnicas e criativas e precisam colocar a mão na massa para enfrentar a nossa dupla de jurados especializados, Olivier Anquier e Beca Milano.

