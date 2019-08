Piauí vai testar novo sistema de supervisão ocupacional do Incra

A superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no Piauí já deu início à implantação do novo Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional (SNSO). O estado foi escolhido pela direção nacional para receber os primeiros testes da nova ferramenta, que vai proporcionar uma maior agilidade nos trabalhos de campo junto aos assentamentos.



Nos últimos dias, os servidores do órgão participaram de uma série de capacitações com objetivo de conhecer as funcionalidades do sistema. A principal novidade está na forma de coletar dados em campo, que passará a ser digital, por meio de preenchimento de formulário utilizando tablet ou celular, trazendo mais agilidade aos procedimentos de supervisão ocupacional de lotes de assentamentos da Reforma Agrária.

Para o superintendente estadual do Incra, Tiago Vasconcelos, o novo sistema vai possibilitar um aumento da produtividade das equipes que atuam em campo, que passarão a realizar os procedimentos com uma maior velocidade.

“O Piauí foi o estado escolhido para iniciar a implantação desse novo sistema, que vai garantir uma maior eficiência e rapidez nas atividades de supervisão junto aos assentamentos. A nossa expectativa é coletar com maior rapidez os dados sobre beneficiários e exploração dos lotes. Além disso, os servidores também vão ter uma maior facilidade para realizar o registro fotográfico das moradias e de documentos”, destaca o superintendente.

O novo Sistema Nacional de Supervisão Ocupacional deve ser implementado em todas as regionais do Incra até o final do mês de agosto. A ferramenta foi desenvolvida para padronizar e monitorar as atividades desenvolvidas nos estados, possibilitando o controle de todo o processo, desde a vistoria de campo até a retomada do lote, se for o caso.

Natanael Souza