Piauí: Universidade Aberta oferta 20 vagas para graduados em diversas áreas

A Universidade Aberta do Piauí (Uapi), por intermédio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Preg) e do Núcleo de Educação a Distância (Nead), da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), lançou edital para preenchimento de 20 vagas de trabalho para profissionais graduados em diversas áreas, além de seis vagas para cadastro reserva.

O processo seletivo compor a equipe multidisciplinar, e o cadastro reserva, será realizado de 20 de julho a 26 de julho, exclusivamente por meio eletrônico com o preenchimento do Formulário de Inscrição, disponível no site: https://neadseletivos.uespi.br/.



(Foto: Ascom)

O prazo de validade do Edital será de até um ano, prorrogável uma vez, por igual período, a critério da Coordenação Geral Uapi/Nead/Uespi, ao período de execução do Curso de Bacharelado em Administração Uapi ou Programas do Sistema Uapi/Nead/Uespi.



O edital frisa que não há vínculo empregatício do candidato aprovado e convocado neste Edital com a Universidade Estadual do Piauí, uma vez que a seleção se baseia exclusivamente na concessão de bolsas gerenciadas pela Fapepi.



Confira o edital aqui.



O Processo Seletivo será realizado, exclusivamente, através de análise de Curriculum Lattes. O preenchimento das vagas observará as diretrizes e normas do Edital, inclusive quanto à compatibilidade entre as atividades exercidas e a área de conhecimento peculiar à Seleção.



Os valores estabelecidos ao candidato selecionado será de acordo com as atividades de Equipe Multidisciplinar para as atribuições de: Apoio Administrativo; Webdesigner; Apoio de Rede; Programador; Assessor financeiro; Assessor de comunicação e Coordenador de Projetos e Documentações: R$1.100,00 para nível de graduação R$1.300,00 para nível de mestrado.

Poderão concorrer às vagas ofertadas neste Processo Seletivo Simplificado:

a) Professor do quadro permanente da Uespi, em efetivo exercício em sala de aula;

b) Professor do quadro permanente da Uespi, que esteja cursando pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado ou pós-doutorado), e não esteja afastado integralmente de suas atividades docentes;

c) Professor aposentado da Uespi;

d) Professor do quadro provisório da Uespi, em efetivo exercício em sala de aula;

e) Técnicos efetivos ou temporários da Uespi, em efetivo exercício;

f) Membros da comunidade em geral;

Para concorrer às vagas, o candidato deve ter o seguinte perfil:



a) Ter os requisitos mínimos exigidos conforme no item 6 - Requisitos Mínimos Específicos;

b) Possuir habilidade e facilidade de acesso ao uso de tecnologias digitais de comunicação e informação/recursos de conectividade em geral e ambiente AVA;

c) Ter disponibilidade para participar de reuniões e cursos de capacitação, quando necessário;

d) Ter disponibilidade de 30h de trabalho semanal para o cumprimento de suas atividades, para que no caso de servidor da UESPI este não incorra na sobreposição de serviços em prejuízo do cumprimento de seu expediente na sua unidade de lotação original. O docente/servidor técnico selecionado e convocado deverá desempenhar suas atividades num turno diverso daquele em que exerce as atividades do seu cargo de lotação no serviço público;

e) O servidor público selecionado e convocado por este Edital, integrante do quadro de pessoal desta IES, deverá assinar um termo de ciência (ANEXO III) de que, caso seja selecionado para compor a equipe multidisciplinar, somente poderá atuar nas funções da referida equipe fora do período regular de sua jornada de trabalho em seu setor de lotação e de não acúmulo de bolsa;

f) Esteja quite com as obrigações eleitorais;

g) Esteja quite com o serviço militar (aos candidatos do sexo masculino).

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!