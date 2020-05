Piauí ultrapassa os 780 casos de Covid-19 e contabiliza 28 óbitos

Somente nas últimas 24 horas, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) confirmou mais 42 casos de Covid-19 no Piauí, fazendo com o número de infectados chegue à marca dos 784. Desses últimos pacientes diagnosticados, 30 são mulheres e 12 são homens com idades entre 3 anos de 88 anos.



Os casos mais recentes do coronavírus no Piauí foram registrados nas cidades de Bertolínea, Francisco Santos, Porto, Regeneração e Vila Nova. Estes municípios tiveram pela primeira vez moradores confirmados com a Covid-19. No total, já são 72 cidades piauienses com diagnósticos do novo coronavírus.



Piauí ultrapassou a marca dos 780 casos confirmados de Covid-19 - Foto: Agência Brasil

Até o momento, o Piauí possui 28 óbitos decorrentes da doença. De acordo com o último boletim divulgado pela Sesapi, foram descartados 2.213 casos mediante exames laboratoriais, 4.196 testes rápidos deram negativo para Covid-19 e 170 pacientes receberam alta médica após se curarem.

Com relação à situação da rede hospitalar do Estado, há 198 pacientes internados sendo 128 em leitos clínicos, 64 na UTI e seis em leitos de estabilização.

Importante lembrar que na semana passada, o governador Wellington Dias decidiu prorrogar os decretos de quarentena em todo o Piauí para tentar reduzir a curva da Covid-19 e evitar que o sistema de saúde entre em colapso. É que, segundo pesquisa do Instituto Amostragem, o estado tem quase que duplicado os casos de coronavírus em intervalos de uma semana e se seguir esta tendência, a rede de atendimento poderá exceder sua capacidade máxima no final deste mês de maio.

Maria Clara Estrêla