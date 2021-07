Piauí teve menos nascidos nos seis primeiros meses de 2021 que no mesmo período de 2020

Segundo o Portal da Transparência de Registro Civil, de janeiro a junho de 2021, o Piauí teve um saldo de nascidos inferior ao mesmo período de 2020. Este ano, até o dia 26 de junho, foram feitos 15.338 registros de nascidos, sendo que nesses mesmos meses de 2020, o Estado já tinha registrado 16.232 novos nascidos.



Apesar do mês de junho ainda não ter encerrado, a quantidade de bebês que nascerão nos próximos quatro dias não irá interferir nestes dados, já que nasce uma média de 90 bebês/dia, e, para alcançar os mesmo números de 2020, seria preciso nascer 223 bebês/dia.



(Foto: Arquivo/ODIA)

Mesmo com o saldo deste ano inferior ao de 2020, a Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) registrou um aumento de 6% no número de bebês no hospital nos cinco primeiros meses de 2021, o que dá uma média de 26 a 30 partos/dia.



Segundo o diretor geral da Maternidade, Francisco Macedo, por ano, são realizados entre 6 mil e 8 mil partos por ano. Quanto ao aumento de bebês nascidos até este ano, o diretor explica.



“Em 2020, tivemos 2.990 partos neste período, já em 2021, tivemos 3.080 partos. Ainda não podemos dar uma estatística fidedigna, pois estes são os partos contabilizados nos cinco primeiros meses do ano, mas podemos destacar que está dentro do esperado, já que isso é sazonal”, acrescentou.



Os meses de 2021 com mais registros de nascidos foram:



1º - janeiro (3.255);

2º - abril (3.055);

3º - fevereiro (2.621);

4º - março (2.577);

5º - maio (2.542);

6º - junho (1.288) - até o dia 26 de junho*.

Em 2020, de janeiro a junho, foram registrados:



1º - janeiro (3.727);

2º - junho (3.149);

3º - fevereiro (2.522);

4º - maio (2.430);

5º - abril (2.311);

6º - março (2.093).

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!