Piauí terá delegacia especializada em crimes de lavagem de dinheiro

Objetivando intensificar o combate a infrações penais cometidas contra órgãos e entidades das administrações públicas diretas e indiretas do Piauí e de seus municípios, a Delegacia Geral de Polícia Civil instituiu nesta quarta-feira (05/06), através de portaria, a Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro-DECCOR-LD, que contará com estrutura própria com Agentes, Escrivães e Delegados de Polícia Civil.

A criação da DECCOR-LD vem de encontro as disposições de leis como a de Licitações e de Lavagem de Dinheiro, que dão ênfase a repressão de crimes, em todas as esferas, contra a Administração Pública.

“Com a DECCOR-LD, a Polícia Civil do Piauí passa a ter uma unidade específica dedicada ao combate à lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores a fim de reprimir esses delitos e situações irregulares previstas em lei”, destacou o Delegado Geral Luccy Keiko.



Lucci Keikko, delegado-geral da Polícia Civil do Piauí

Assim, a equipe designada para atuar na nova Delegacia será responsável também pelos inquéritos policiais e demais procedimentos instaurados que estavam em tramitação na Divisão de Combate à Corrupção-DCCOR, do Grupo de repressão ao Crime Organizado (GRECO).

A portaria enfatiza que infrações penais cometidas contra órgãos e entidades públicas de municípios do interior do estado, onde as investigações não mostrarem maiores dificuldades, a instauração de procedimentos e toda persecução penal, poderá ficar a cargo do Delegado de Polícia Civil responsável pela área de atendimento do local da infração.

