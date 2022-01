Piauí terá chuvas intensas até o final de semana, aponta meteorologia

Os primeiros dias de janeiro de 2022 foram marcados por fortes chuvas em diversos municípios do Piauí, causando prejuízos, destruição e até morte. E a previsão alerta que deve vir mais chuva nos próximos dias e durante o primeiro trimestre deste ano. Segundo a meteorologia, até sábado (08), há previsão de chuva forte nas regiões Centro-Norte, parte do Sudeste e extremo Sul do Piauí.



De acordo com o boletim da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), instabilidades continuam induzindo a condição de chuvas no Piauí pelos próximos dias. Nesta quinta-feira (06), Teresina deve ficar parcialmente nublado, com chuva e possíveis trovoadas. Na região Centro-Norte, o clima deve ficar nublado com chuva e trovoadas isoladas. No Norte o tempo deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas, assim como no Litoral /Parnaíba. Na região Sudeste a previsão aponta tempo nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas isoladas, enquanto na zona Sudoeste a quinta-feira deve ser de tempo nublado com pancadas de chuvas e trovoadas.

(Foto: Maria Clara Estrêla/ODIA)

A meteorologista Sônia Feitosa explica que as chuvas estão sendo causadas por fenômenos meteorológicos no Piauí. “Estamos em um mês que o Estado todo é contemplado com chuvas, com um pouco de menos intensidade no Norte. Esse janeiro está sendo de chuva acima da média, como já previa a meteorologia. Temos vários sistema meteorológicos atuando, o principal deles, que tem provocado chuvas desde o dezembro, é as Zonas de Convergências do Atlântico Sul (ZCAS), mas tem também o Vórtice Ciclônico, sobre o Leste do Nordeste e que está promovendo chuvas no Norte do Piauí, e tudo isso está contribuindo e sendo favorável para as chuvas no Estado”, conta.



Nesses próximos dias, as chuvas devem acontecer com maior intensidade do Sudoeste do Piauí, no extremo Sul, mas também serão bem expressivas no centro-norte, em municípios pouco abaixo de Teresina. Somente no extremo Norte não deve ter tanta chuva. Sônia Feitosa acrescenta que, para os próximos três meses, a previsão indica chuvas acima da média no trimestre, janeiro a março, ainda que em fevereiro seja menos chuvoso.



“A região que não será tão contemplada, mas ainda assim irá chover bem, é na região Sudeste, no semiárido piauiense. A partir do dia 09 de janeiro irá diminuir a intensidade, mas deve retornar com volumes significativos”, acrescenta a meteorologista da Semar.



