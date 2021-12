Piauí terá 10 feriados em dias úteis em 2022; confira a lista

Com a virada de ano, muitas pessoas começam a fazer planos para os feriados do ano que se inicia. A boa notícia é que, em 2022, o Piauí terá 10 feriados em dias úteis, de segunda a sábado, e apenas dois cairão aos domingos, sendo estes o Dia do Trabalho (1º de maio) e o Natal (25 de dezembro).



Vale destacar que, além dos feriados nacionais e estaduais, os teresinenses também poderão contar com mais dois feriados no seu calendário: o Aniversário de Teresina (16 de agosto), que será comemorado em uma terça-feira, e o Dia de Nossa Senhora da Conceição (08 de dezembro), que cairá em uma quinta-feira. Ambos são feriados municipais.

Para quem quer se planejar para aproveitar os dias de folga, o O DIA levantou todos os feriados do próximo ano no Piauí, confira a lista:

01 de janeiro (sábado) – Dia Mundial da Paz e Confraternização Universal;

01 de março (terça-feira) – Carnaval

15 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo;

21 de abril (quinta-feira) – Dia de Tiradentes;

1º de maio (domingo) – Dia do Trabalho;

16 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi;

16 de agosto (terça-feira) – Aniversário de Teresina; (feriado municipal);

7 de setembro (quarta-feira) – Dia da Independência;

12 de outubro (quarta-feira) – Dia de Nossa Senhora Aparecida;

15 de outubro (sábado) – Dia do Professor

19 de outubro (quarta-feira) - Dia do Piauí

28 de outubro (quarta-feira ) - Dia do Funcionário Público

31 de outubro (segunda-feira) - Dia dos Comerciários

2 de novembro (quarta-feira) – Dia de Finados;

15 de novembro (terça-feira) - Proclamação da República;

08 de dezembro (quinta-feira) – Dia de Nossa Senhora da Conceição (feriado municipal);

25 de dezembro (domingo) – Natal;

