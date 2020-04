Piauí reduz em 66% o número de acidentes de trânsito durante a quarentena

Com as recomendações de isolamento social, por conta da pandemia do Covid-19, o fluxo de veículos transitando nas estradas piauienses reduziu, diminuindo também o número de acidentes. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviário Estadual (BPRE-PI), de 01 a 09 de abril, foram registrados somente dois acidentes nas estradas estaduais.

(Foto: Aquivo/ODIA)

O número representa uma redução de 66% em relação ao mesmo período no mês anterior, março, onde foram registrados seis acidentes. Segundo o tenente Lima, comandante de Policiamento do BPRE-PI, essa redução é bastante significativa. “Hoje já são 10 do mês é só registramos dois acidentes, então isso é uma boa diminuição”, disse.

Um dos acidentes foi registrado na PI-130, próximo ao Km-12. Um automóvel e uma motocicleta colidiram e o motociclista teve um dos braços amputados. Já o outro acidente foi registrado nesta quinta-feira (09), na Avenida Maranhão. De acordo com o comandante do BPRE-PI, um menor teria tentado roubar a motocicleta de uma pessoa e, ao acelerar para alcançar o veículo, eles caíra.

(Foto: Arquivo/ODIA)

Os dois sofreram lesões, sendo que a vítima teve o braço quebrado e escoriações pelo corpo. Já o menor teve uma luxação de ombro. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Urgência de Teresina. Em seguida, o menor foi conduzido à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Outras ações

Para controlar o fluxo de entrada e saída de veículos no Estado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), junto com a Polícia Militar, apreendeu um ônibus vindo do estado de São Paulo, em uma barreira em São João da Fronteira. O veículo transportava 47 passageiros, que ficaram detidos no local.

Vale lembrar que o trânsito intermunicipal está proibido, após decreto assinado na última sexta-feira (03) e que começou a valer nesta segunda (06). Estão proibidos de circular ônibus e vans. Apenas veículos de passeio estão autorizados, mas estes estão passando por fiscalização.

A Polícia Militar está lá fazendo sete barreiras na divisa do Piauí com o Ceará, vez que no estado têm ias de 800 casos confirmados.

Isabela Lopes