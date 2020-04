Piauí tem queda na abertura de empresas, mas saldo ainda é positivo

O número de novas empresas criadas no estado nos quatro primeiros meses de 2020 é menor se comparado com o mesmo período do ano passado, é o que revela o levantamento do Jornal O Dia com informações obtidas com a Junta Comercial do Piauí (Jucepi), considerou somente os dados consolidados em seu sistema até a última segunda-feira (13).

O primeiro quadrimestre de 2019 registrou a abertura de 1.750 empreendimentos comerciais em todo o estado, ao passo que no mesmo intervalo deste ano foram contabilizadas 1.420. “Observamos uma pequena queda que pode ser explicada pelas incertezas da economia por causa da pandemia do novo coronavírus”, avalia Alzernir Porto, presidente do órgão.

Apesar disso, o saldo ainda é positivo se considerarmos a quantidade de estabelecimentos que findaram de suas atividades. Foram 736 entre janeiro e abril de 2020 contra 793 no mesmo ínterim do ano passado. “Analisando mês a mês os números, percebemos que houve um saldo positivo de 50% comparando a abertura e a baixa de empresas”, ressalta a empresária.

A diretora da Junta Comercial, Alzenir Porto, analisa o quadro com a chegada do coronavírus (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Em termos gerais, o Piauí terminou 2019 com um crescimento médio de 6% na abertura de novas empresas e queda de 2% em baixas.

Segundo Porto, isso demonstrou uma retomada da economia naquele momento. Agora, para contornar os impactos das medidas restritivas de enfrentamento à pandemia, sugere que os empreendedores se “reinventem”.

“Estamos num contexto de digitalização da economia e muitas empresas, por exemplo, sequer fazem propagandas nas redes sociais. Neste momento que o comércio não essencial está fechado, é ho ra de partir para as vendas on-line, seja por sites de comércio eletrônico, redes sociais ou até mesmo nos aplicativos de mensagem”, aconselha a presidente da Jucepi.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia