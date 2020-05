Piauí tem a segunda pior média de rendimento do trabalho do país, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta segunda-feira (11), dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2019, que coloca o Piauí como segundo do país em relação a média mensal dos rendimentos provenientes de todos os trabalhos.

Segundo o levantamento, a média de rendimento dos piauienses por mês, de R$ 1.379, representa pouco menos de 60% do valor nacional e só não é pior que o desempenho do Maranhão, de R$ R$ 1.325. Quem lidera essa estatística é o Distrito Federal (DF), com rendimento acima dos R$ 4 mil.

O IBGE ainda revelou que, considerando outras fontes como aposentadorias, pensão ou aluguéis, o rendimento médio real do estado é o terceiro pior entre as demais unidades da federação, com cerca de R$ 1.385. Apesar disso, o estudo mostra que esse índice subiu de 35,4%, em 2018, para 36,9% em 2019.

A renda média real piauiense equivale a quase 62% da brasileira, que é de R$ 2.244, no entanto, acumulou um crescimento de 13% ao longo de toda a série histórica do índice iniciado em 2012, obtendo o quarto melhor desempenho entre os demais estados.

Negros recebem menos de 74% do rendimento de pessoas brancas

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta segunda-feira (11), também revelou a disparidade racial em relação ao rendimento mensal entre a população piauiense.

Enquanto brancos ganham um valor médio mensal de R$ 1.931 no Piauí, pessoas autodeclaradas pretas recebem pouco mais de R$1.100 por mês, um percentual de desigualdade superior aos 74%, abaixo do percentual nacional mas a sétima maior em relação aos demais estados do país.

A PNAD Contínua também comparou a diferença entre os valores recebidos mensalmente pelas pessoas de cor branca e as pardas, apontando que estes ganham em média R$ 1.272, quase 52% abaixo do rendimento daqueles. No Brasil, o percentual de diferença neste quesito supera os 74%.

Discrepância de gênero

Em comparação com os homens, o levantamento afirma que no Piauí o rendimento médio mensal das mulheres, de R$ 1.275, é quase 14% inferior ao da população do sexo masculino, de R$ 1.451. No Brasil, homens ganham 28,7% acima recebido pelas mulheres.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia