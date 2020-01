Piauí tem menor percentual de pessoas adultas negativadas do país, diz Serasa

O Piauí tem o menor percentual de pessoas adultas inadimplentes do país. É o que revelam os dados divulgados pelo Serasa Experian nesta terça-feira (21). Segundo a empresa de análises de crédito, o Estado tem pouco mais de 780 mil pessoas com contas atrasadas e negativadas, o que representa 33,2% da população. Os dados fazem referência ao ano de 2019. (Confira gráfico abaixo).

Foto: Serasa Experian

O Amazonas lidera o topo de inadimplência dos consumidores. Conforme as estatísticas, 55,7% daqueles acima dos 18 anos estão com alguma dívida negativada. O Serasa revelou ainda que a média nacional de endividados é de 40,9%.

O levanto apontou que Bancos e Cartões de Crédito ainda continuam sendo os vilões de muita gente quando o assunto é dívida, mas que estes tiveram variação positiva nas análises entre novembro de 2018 e 2019. O setor de Telecomunicações (Telecom) foi o segmento que mais apresentou queda no montante de dívidas. Segundo a empresa, houve redução de 2,4 pontos percentuais na representatividade. (Confira gráfico abaixo).

Foto: Serasa Experian

Mais sobre o cenário nacional

Segundo o Serasa, o número de inadimplentes no Brasil se manteve estável em 63,8 milhões em novembro de 2019, com queda de 3,3% no total de negativadas no país. Em novembro de 2018, as dívidas somavam 234,4 milhões, o que representava 3,7 contas por CPF. Já no ano passado, os compromissos financeiros não pagos caíram para 226,6 milhões, uma relação de 3,5 contas por CPF.

Foto: Seara Experian

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia