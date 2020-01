Piauí tem mais de 9 mil vagas de cursos para o Sisu 2020

Quando o candidato abrir sua página na próxima terça-feira (21) para iniciar sua inscrição noSistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020/1 vai encontrar 9.339 vagas de cursos em todo o Piauí.

As oportunidades são para os campus de quatro instituições públicas de ensino do estado: Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) e Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (UNIVASF).

Ao todo, são 226 cursos oferecidos pelas universidades em Teresina e outros 16 municípios do interior do Estado. A Capital é onde está concentrado o maior número de cursos; são 110 no total. Logo depois aparece Parnaíba (27), Picos (21) e Floriano (13).

Os cursos de medicina e engenharia civil foram os com maiores notas de corte na edição do ano passado do SISU no Piauí. As vagas para medicina são ofertadas pela UFPI no campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina, e no campus de Parnaíba. Já a UESPI somente para o campus Pirajá, em Teresina. Engenharia civil, por sua vez, só é encontrada na UFPI e UESPI nos campus da Capital.

A Universidade Federal reserva 50% das vagas para ampla concorrência e a outra metade para políticas de cotas. A Universidade Estadual, por outro lado, tem 70% das vagas para ampla concorrência e 30% para cotas.

Inscrições

As vagas do SISU já podem ser consulta pelos candidatos na página oficial da seleção na internet. As inscrições começam naterça-feira (21) e seguem abertas até a sexta (24). Nesse período, o candidato devem escolher duas opções de cursos e as modalidades de concorrência.

O Ministério da Educação divulgará diariamente as notas de cortes de cada curso. Os candidatos poderão acompanhar o processo e mudar as opções de cursos até o último dia de inscrição. Segundo o cronograma do MEC, o resultado será divulgado no dia 28 de janeiro.

Otávio Neto