Piauí tem mais de 780 mil pessoas totalmente imunizadas contra a Covid

O Piauí alcançou, nesta quarta-feira (1º), a simbólica marca de 55,59% da população adulta com a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19. De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o total é representado por 1.824.025 pessoas, de uma população estimada em 3.289.290 indivíduos. Até o momento, 783.551 piauiense completaram o esquema vacinal, que incluem a 1ª e 2ª dose ou dose única, e estão completamente imunizados. O montante equivale a 23,88% da população adulta do Estado.

O índice foi celebrado pelo secretário de Saúde, Florentino Neto. “É, sem dúvida, mais um passo que damos em busca da imunização completa no estado. Esses números refletem a união de esforços de todos os profissionais da Secretaria de Estado da Saúde e também dos municípios, que estão na linha de frente desse processo, aplicando as vacinas. É importante reforçar a importância de se completar o ciclo. São as duas doses que garantem a imunização completa”, fala o gestor. Ele destaca que, em relação à segunda dosagem, o Piauí está cumprindo o planejamento, com doses reservadas e garantidas, dentro do prazo.

O secretário lembrou que os números mostram que, no Piauí, é realizada uma vacinação igualitária com os municípios, pequenos ou grandes, em condição semelhante e proporcional de cobertura vacinal. De acordo com o secretário, o grande desafio agora é vacinar 100% da população adulta com a D1 até meados de outubro.





Municípios

Os municípios que mais aplicaram vacinas, levando em conta a população e quantidade de doses recebidas, foram Santo Inácio, Fronteiras, São João da Varjota, Vera Mendes, São Miguel da Baixa Grande, Tanque do Piauí, Colônia do Gurguéia, Capitão Gervásio Oliveira, São José do Divino e São Lourenço do Piauí. Todos eles possuem cobertura vacinal acima de 96% da população com mais de 18 anos.

Adolescentes

Florentino Neto acrescenta que o aumento no número de imunizados permite à Sesapi concentrar esforços na vacinação de crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos. Atualmente, apenas o imunobiológico produzido pela Pfizer está autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação nesta faixa etária. “A orientação do Ministério da Saúde é começar a vacinar esse público, tão logo toda a população adulta tenha recebido ao menos a primeira dose dos imunizantes. Mas estamos estudando, por determinação do governador Wellington Dias, a possibilidade de anteciparmos o início desta vacinação em todo o estado. Alguns, municípios, inclusive, já estão vacinando adolescentes”, declara o secretário.

Segundo o Vacinômetro, o Ministério da Saúde destinou ao Piauí 3.085.180 doses de imunizantes, das quais 2.961.582 já foram entregues e 121.598 estão reservadas para segunda dose. Logo que chegam ao Estado, as vacinas são recebidas e divididas na Rede de Frio, para serem encaminhadas rapidamente aos 224 municípios.

