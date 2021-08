Piauí tem a gasolina mais cara do Nordeste, aponta levantamento

O estado com a gasolina mais cara do Nordeste no início de agosto, mais uma vez, foi o Piauí, onde o combustível foi encontrado nos postos a R$ 6,343, após aumento de 0,57% em relação ao fechamento de julho. Os dados são do último levantamento do índice de Preços Ticket Log (IPTL), que também apontou que o preço médio do etanol na região Nordeste no início de agosto foi o mais alto do país.

O aumento registrado nos postos nordestinos na comparação com o fechamento de julho foi de 1,94%, taxa mais significativa do território nacional. O combustível foi encontrado nos postos a R$ 5,371, aproximadamente R$ 0,20 por litro a mais que na Região Sul, que tem o segundo maior preço.





Foto: Assis Fernandes / O Dia

De acordo com o presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Piauí, Alexandre Valença, o levantamento aponta uma estimativa já esperada.

“É normal que seja assim. É natural. Temos dois motivos para isso, por questões de logística. Nós não temos porto aqui no nosso litoral, e os gastos são acrescentados no transporte, que acontece por trem e caminhão. O segundo motivo é devido o Piauí ter o ICMS mais caro do Nordeste e o segundo mais caro do país”, ressaltou o presidente.

“A gasolina na Região Nordeste também apresentou alta no início de agosto. O preço médio do combustível avançou 0,76% e as bombas registraram o litro a R$ 6,110”, pontua Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil. Tanto o diesel quanto o diesel S-10 tiveram os aumentos mais significativos do país no Nordeste nas primeiras semanas do mês. O tipo comum avançou 0,66% e foi encontrado a R$ 4,857. Já o tipo S-10, a R$ 4,895, apresentou alta de 0,62%.

