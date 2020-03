Piauí descarta três mortes por suspeita de coronavírus, diz Sesapi

De acordo com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Piauí (Cievs-PI) dentre os 60 municípios com casos suspeitos estão:

Acauã, Água Branca, Alegre do Piauí, Altos, Alvorada de Gurguéia, Amarante, Anísio de Abreu, Avelino Lopes, Barras, Bela Vista do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Boa Hora, Bom Jesus, Bom Princípio do Piauí, Boqueirão do Piauí, Buriti dos Montes, Cajueiro da Praia, Campo Maior, Caracol, Castelo do Piauí, Cocal, Corrente, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Esperantina, Floriano, Francisco Santos, Fronteiras, Guaribas, Inhuma, Ipiranga do Piauí, Jaicós, Jatobá do Piauí, Joaquim Pires, José de Freitas, Jurema, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Piauí, Miguel Alves, Monte Alegre do Piauí, Oeiras, Palmeirais, Parnaíba, Paulistana, Picos, Pio IX, Piripiri, Porto, Redenção de Gurguéia, , Santa Filomena, Santa Luiz, São João da Varjota, São João do Piauí, São Miguel do Tapuio, São Raimundo Nonato, Simplício Mendes, Uruçuí, Teresina, Várzea Branca e Várzea Grande.

Estes dados foram atualizados até as 20h desta quarta-feira, 25. E monstra ainda que 163 cidades do Piauí não possuem notificações do Covid-19.





Piauí tem 60 municípios com casos suspeitos de Covid-19. Agência Brasil

O que significa um caso suspeito de COVID-19?

Segundo a SESAPI, quando a pessoa sentir os sintomas e verificar que eles persistem, é preciso entrar em contato com o CIEVS ou com uma Unidade de Saúde. O médico vai verificar se o paciente tem relação com as duas situações a baixo, e o técnico avalia se a pessoa entra no sistema como suspeito. Caso seja incluso, é colhido o material que será levado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí (LACEN-PI) onde serão feitos os teste.



1° Situação – VIAJANTE: pessoa que apresente febre, pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal - movimento de retração da musculatura entre as costelas durante a inspiração, enquanto a parede superior do tórax e o abdome se expandem - e dispneia - dificuldade de respirar caracterizada por respiração rápida) e com histórico de viagem para país com transmissão sustentada ou área com transmissão local nos últimos 14 dias.

2° Situação - CONTATO PRÓXIMO: pessoa que nos últimos 14 dias teve contato próximo de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 que apresente febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza) e histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.