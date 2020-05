Piauí tem 41 profissionais de enfermagem infectados pela Covid-19

O Piauí possui 41 profissionais de enfermagem contaminados pelo novo coronavírus, segundo dados do Observatório da Enfermagem da tarde desta segunda-feira (11). O painel alimentado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) mostra a quantidade de profissionais da área atingidos pela doença em cada unidade da federação e o estado de saúde dos infectados.

Os 41 enfermeiros e técnicos de enfermagem do Piauí que testaram positivo para a Covid-19 foram afastados dos postos de trabalho e estão em isolamento domiciliar. O Conselho confirmou ainda que outros 50 profissionais de enfermagem apresentaram sintomas parecidos com os causados pelo coronavírus. Desses suspeitos, 46 cumprem a quarentena e quatro estão internados com sintomas graves da doença.

De acordo com o Observatório, 85% dos casos reportados do Piauí envolvem profissionais do sexo feminino, enquanto 14% é do sexo masculino. Os dados destacados pelo Cofen indicam também que a grande maioria dos profissionais do Piauí que contraíram a Covid-19 tem entre 20 e 40 anos de idade.

Profissional testa casos suspeitos de Covid-19 no Piauí (Foto: Divulgação / Sesapi)

Nordeste

Se comparado com outros estados do Nordeste, o Piauí ocupa a segunda melhor posição quando o assunto é a contaminação de enfermeiros e técnicos em enfermagem. Alagoas é o estado que apresenta a menor taxa. Até o momento foram registrados 18 profissionais contaminados. Por outro lado, a Bahia tem pior número. Por lá, já foram 360 casos confirmados e um óbito. O Pernambuco parece em seguida com 271 casos confirmados e quatro óbitos de profissionais.

Brasil

Em todo o país, foram confirmados pelo Observatório 3.830 casos de trabalhadores da enfermagem contaminados pelo novo coronavírus. Sem resistir às complicações da doença, 84 profissionais faleceram na batalha contra o vírus. O Brasil tem ainda 9.512 profissionais afastados dos locais de trabalho com suspeita da doença. Os estados de São Paulo (3.316) e Rio de Janeiro (3.014) possuem os maiores números de casos reportados ao Cofen.





Otávio Neto