Piauí chegou a 3,2 milhões de habitantes em 2021, diz projeção do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (27) as estimativas da população para estados e municípios para 2021. O IBGE trabalha apenas com projeções devido à não realização do Censo Populacional que estava previsto para acontecer em 2020, mas foi interrompido por conta da pandemia e acabou sendo tirado da agenda de 2021 por conta de cortes de verba junto ao Instituto.



Os dados divulgados no Diário Oficial da União apontam que o Piauí possui em 2021 uma população estimada em 3.289.290 habitantes. O número é apenas 0,23% maior que a estimativa de 2020, quando a projeção populacional do Estado era de 3.281.480 habitantes. Com este aumento mínimo, o Piauí assume o posto de estado com o menor crescimento populacional estimado entre 2020 e 2021, segundo o IBGE.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Os dados apontam que o Piauí é o segundo estado menos populoso do Nordeste ficando à frente somente de Sergipe, que apresenta uma projeção populacional de 2.338.474 habitantes. O Estado nordestino mais populoso é a Bahia, com um contingente estimado em 14.985.474 habitantes.

Pelo levantamento do IBGE, o Brasil possui uma população total estimada em 213.317.639 habitantes, um crescimento de 0,73% em relação à estimativa feita em 2020. A data de referência dos dois levantamentos é a mesma: 01 de julho de 2020 e de 2021.

