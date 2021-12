Piauí: Semar prevê chuva no feriado de Nossa Senhora da Conceição nesta quarta-feira (08)

Céu parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas para o Piauí. Esta é a previsão do tempo nesta quarta-feira (08), feriado de Nossa Senhora da Conceição. O boletim foi divulgado hoje pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar).



Em Teresina, o tempo será ensolarado a nublado com chuva rápida a qualquer hora do dia. Já em Parnaíba, litoral do Piauí, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca.

Outras regiões

No Norte, claro a parcialmente nublado com chuva isolada.

Centro-norte, parcialmente nublado a nublado com chuva e trovoadas isoladas.

Sudeste, nublado a parcialmente nublado com chuva e trovoadas com episódios fortes em algumas áreas.

E para os municipios localizados ao Sudoeste, nublado a parcialmente nublado com trovoadas e chuva de maior acumulado no extremo sul.

