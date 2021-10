Piauí retoma incentivo de R$ 1.50 por vacina registrada pelos municípios

Os municípios do Piauí voltarão a receber o incentivo de R$ 1,50 por dose de vacina contra a Covid-19 aplicada e registrada corretamente no sistema do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). O retorno do pagamento foi anunciado nesta terça-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI).

De acordo com o secretário de Saúde, Florentino Neto, a retomada da medida foi aprovada pela Comissão Intergestora Bipartite em reconhecimentos aos municípios que atuam na campanha de imunização desde o mês de janeiro quando teve início a vacinação.

Foto: Divulgação / Sesapi

“Após reunião da CIB realizada na última segunda-feira (11), foi decidido esse incentivo aos municípios que estão trabalhando incansavelmente desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano. Esta medida será benéfica para todo o trabalho de imunização. Reforçando ainda mais esse registro de informações mais confiáveis, como foi feito da última vez”, explicou Florentino Neto.

Segundo a resolução, fica estabelecido o prazo de 30 dias a partir da data de publicação no Diário Oficial para os municípios registrarem no sistema as doses aplicadas nesse período. Florentino Neto lembra que ao registro pode ser de qualquer dose dos imunizantes.

“Os números contabilizados para o pagamento do incentivo serão referentes à primeira, segunda ou terceira dose dos imunizantes contra a Covid-19, e que foram registrados no período de vigor da resolução”, afirmou o secretário. A Sesapi levantou que na primeira etapa do benefício foram pagos R$ 914.110,50 aos municípios pelo registro das vacinas.

