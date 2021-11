Piauí retoma campanhas de doação de sangue em cidades do interior

Suspensas por conta da pandemia da Covid-19, as campanhas de doação de sangue serão retomadas pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) nas cidades do interior do estado neste mês de novembro. As coletas nos municípios estavam suspensas desde março de 2020, no início das medidas sanitárias contra o novo coronavírus.

“Vamos conseguir retomar as atividades externas nos municípios, mas por ainda estarmos em um período pandêmico, ainda não será possível atender a todos os pedidos pendentes. Nesse primeiro momento, iremos a cidades com distância de até 100km da capital”, disse o diretor do Hemopi, Jurandir Martins.

A retomada teve início no último sábado (6) na cidade de Campo Maior, com a coleta de 309 bolsas de sangue. O Hemopi tem coletas externas programadas ainda para o 25º BC e para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Para a retomada, o Hemopi promove uma competição entre empresas, instituições públicas e privadas, escolas, faculdades, grupos da sociedade civil em geral para estimular as doações. O Desafio Solidário premiará as instituições que mais levarem doadores.

“Nós temos vários parceiros que promovem ações de doação de sangue ao longo do ano tanto em Teresina quanto nas unidades de Picos, Parnaíba e Floriano. O nosso objetivo é conquistar novas parcerias e estimular ainda mais as que já existem. É nos aproximar ainda mais da sociedade civil, através dessa competição solidária que tem como principal objetivo salvar vidas”, explica o diretor geral do Hemopi, Jurandir Martins.

Coletas externas em novembro:

06 de Novembro – Campo Maior

16 de Novembro – Piauí Conectado

17 e 18 de Novembro – 25º BC

30 de Novembro – Assembleia Legislativa do Estado do Piauí

