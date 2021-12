Piauí renova 42 vagas do Programa Mais Médicos

O Piauí renovou 42 vagas doPrograma Mais Médicos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (14) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi). Os profissionais vão trabalhar em 35 municípios.



As cidades que renovaram as vagas são Acauã, Água Branca, Antônio Almeida, Barras, Batalha, Belém do Piauí, Buriti dos Lopes, Cabeceiras do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Maior, Capitão de Campos, Cocal, Corrente, Curimatá, Dom Inocêncio, Esperantina, Itainópolis, Jardim do Mulato, Jerumenha, Jurema, Lagoa do São Francisco, Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Palmeirais, Parnaíba, Pavussu, Picos, Ribeira do Piauí, São José do Peixe, Sigefredo Pacheco, União e Uruçuí.



Foto: Agência Brasil

Em todo o Piauí, há 129 municípios onde atuam 351 profissionais pelo Mais Médicos. Atualmente no Estado existem 44 lugares em aberto para reposição de profissionais no 24º ciclo do programa. A Sesapi informou que as cidades de Bertolínea, Colônia do Gurgueia, Manoel Emídio e Morro Cabeça do Tempo não obtiveram inscrições por parte dos profissionais.

Os municípios que fizeram inscrição para participarem do Mais Médicos devem acessar a página do Sistema de Gerenciamento de Vagas até sexta-feira (24) e confirmar sua adesão ao programa. Só a partir de então os médicos iniciam suas atividades e o gestor faz a homologação.

“É importante a confirmação na data programada pelo Ministério da Saúde porque, do contrário, há um atraso no preenchimento das vagas. Com a desistência do profissional, o atendimento à população fica prejudicado. Só as cidades que estão na lista podem acessar o sistema para fazer a renovação”, explica Idivani Braga, coordenadora do Mais Médicos no Piauí.

Com informações da Sesapi