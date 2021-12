Piauí registrou quatro mortes nas estradas federais durante o Natal

As rodovias federais no Piauí registram um total de quatro mortes durante o feriado de Natal, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira (27) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Operação Natal 2021 teve início na última quinta-feira (23) e seguiu até o domingo (26).

Leia também: Piauí: com estradas danificadas pelas chuvas, produtores de soja acionam Governo Federal

Colisão entre veículos deixa cinco pessoas feridas em Dom Expedito Lopes



A quantidade de óbitos permaneceu igual a registrada no mesmo período do ano passado, enquanto o número de acidentes (21 em 2020 e 14 em 2021) apresentou redução de 33% e os feridos (33 em 2020 e 14 em 2021) tiveram redução de 58%.

Foto: Divulgação / PRF

Para a PRF, a redução de acidentes consequência da maior presença do efetivo nas estradas. “A redução no número de acidentes em todo o estado é um reflexo no aumento de testes de alcoolemia, durante toda a Operação Natal foram realizados 957 testes de etilômetro, um aumento de 666% em relação ao mesmo período do ano passado”, disse a PRF.

No período da operação os agentes lavraram 1.099 autos de infrações pelos mais diversos motivo, sendo 174 autos de infração em condutores de motocicletas por não uso do capacete de segurança e 98 por Ultrapassagem em local proibido.

Já em relação à fiscalização de alcoolemia, foram realizados 957 Testes de alcoolemia e lavrados 35 autos de infração, resultando em 5 pessoas presas por este motivo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF