Piauí registrou média de 12 assassinatos por semana de janeiro a maio

O assassinato de um adolescente pelo próprio colega, o jovem baleado ao ir estudar, a vítima reagindo a um assalto e matando o suspeito. São estes os relatos que vem permeando o dia do teresinense nos últimos dias e refletem um problema crônico da sociedade: o aumento da violência e da sensação de insegurança, seja na rua, seja dentro de casa. Embora estes casos tenham sido registrados na Capital, eles ilustram uma realidade presente no Piauí inteiro.



Tem-se percebido um aumento nos casos de crimes violentos letais intencionais no estado como um todo. São ocorrências marcadas por agressões contra a vida e que geralmente resultam em morte: latrocínios (roubo seguido de morte) e homicídios (de homens e mulheres, e aqui não se encaixa o feminicídio). De janeiro a maio de 2019, o Piauí já registrou 255 crimes violentos letais intencionais, ou seja, 255 assassinatos. A média é de aproximadamente 12 ocorrências por semana, quase duas por dia.



Foto: O Dia

O mês mais violento até o momento foi maio, em que foram registrados 64 assassinatos, seguido de março e abril (com 54 ocorrências cada) e janeiro, com 47 ocorrências. Comparando-se com o mesmo período de 2018, o aumento nos crimes violentos letais intencionais no Piauí já é de 5,09%. Ano passado, também de janeiro a maio, foram contabilizados 242 ocorrências deste tipo no Piauí.

Onde acontecem os crimes

Os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o interior do Piauí é a região que mais contribui para a estatística dos crimes violentos letais. Para se ter uma ideia, dos 64 assassinatos registrados em maio no Estado, 37, ou seja, mais da metade, aconteceram em municípios do interior. Os outros 27 casos foram registrados em Teresina. Em abril também se verificou o mesmo padrão: dos 54 assassinatos contabilizados no mês, 36 se deram no interior e 18 na Capital.



Foto: O Dia

E por falar em Teresina, a Capital conseguiu reduzir os índices de assassinatos no período de janeiro a maio. É que em 2018, foram registrados na cidade, nesses meses, um total de 128 crimes violentos letais intencionais e em 2019 esse número caiu para 107. Vale ressaltar que a Secretaria de Segurança ainda não contabilizou os dados de junho e julho e foi justamente nestes últimos dias que a Capital registrou um aumento considerável nos assassinatos, tendo inclusive, um caso, chocado a população pela crueldade com que foi praticado e pela postura do suspeito quanto ao que fez.

O outro lado

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, mas até o fechamento desta matéria não recebeu retorno. O espaço fica aberto para futuras manifestações por parte do órgão.

Maria Clara Estrêla