Piauí registra sexta morte por Covid-19 e 38 casos confirmados da doença

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou, na noite da última quarta-feira (7), a morte de mais um paciente infectada pelo novo coronavírus (Covid-19) no Piauí. Ao todo, já são seis óbitos pela doença registrados no estado. A nova vítima trata-se de um homem de 56 anos, natural de Teresina, que já constava nos boletins como um dos pacientes com o vírus.

(Foto: Divulgação)

Além disso, testes finalizados ontem pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) confirmaram outras sete pessoas com a Covid-19, todos residentes da capital, com idades entre 22 e 91 anos, subindo para 38 o número de casos confirmados em todo o estado.

(Foto: Divulgação)

“Aumentamos a capacidade de realização de exames pelo Lacen, que passou a funcionar 24 horas por dia. Queremos, com essa iniciativa, não passarmos mais do que 48 horas para dar uma resposta. Nosso objetivo é que, independente do número de amostras que possamos receber, ter esse prazo de resposta”, explicou Florentino Neto, secretário estadual de Saúde.

Dado o aumento da quantidade de testes realizados pelo laboratório, outras 917 suspeitas do novo coronavírus foram descartados pela Sesapi.

Breno Cavalcante