Piauí registra redução no número de mortes por Covid-19; veja dados

Um levantamento do Consórcio de Veículos da Imprensa apontou redução no número de mortes por Covid-19 no Piauí. Nas últimas duas semanas, a redução foi de 54%.



“Já são quase 400 mil piauienses completamente imunizados contra a doença. Mas devemos ainda manter os cuidados para podermos vencer esta guerra contra o vírus”, disse Florentino Neto, secretário da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi).

Foto: Reprodução/Sesapi

Dados do Painel Epidemiológico da Sesapi apontam uma tendência de queda – -46% – na média diária de morte pelo vírus. O estado vem registrando oito óbitos por dia e 512 casos, que também está com tendência de queda de -34%. Os dados do painel levam em conta os números dos últimos sete dias.

“Essa queda, da média diária de óbitos, é reflexo da vacinação e das medidas de isolamento adotadas nos decretos, que foram essenciais para evitar a disseminação do vírus no Piauí. Porém, não é o momento de baixar a guarda, pois infelizmente ainda estamos em situação de alerta”, lembra a coordenadora de Epidemiologia da Sesapi, Amélia Costa.

O quantitativo de amostras recebidas pelo Lacen para a realização do exame de RT/PCR também apresentou uma queda. No mês de abril era feita, diariamente, uma média de 1.303 testes, em maio passou para 1.260 e em junho e inicio de julho a média diária é de 647 testes.

O estado vem avançando na vacinação. No total, 1.098.459 piauienses vacinados com a primeira dose e 378.969 completamente imunizados contra a Covid-19, seja porque tomou as duas doses ou porque recebeu o imunizante que só necessita de uma aplicação para completar o esquema vacinal.

