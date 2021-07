Piauí registra queda nos óbitos por Covid no mês de julho

O Piauí registrou redução de 70,16% do número de óbitos por Covid-19 em julho deste ano, em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), em julho de 2020, o número de mortes pelo novo coronavírus chegou a 667. No mesmo período de 2021, foram 199 óbitos durante o mês de julho, até o último dia 29.

O número de ocupação de leitos por pacientes Covid também reduziu. Dia 29 de junho de 2021, 83,2% dos leitos de UTI estavam ocupados no interior do Estado e 70,9% na capital. Já no dia 29 de julho de 2021, 56,1% dos leitos de UTI ocupados no interior e 44,9% na capital.



Foto: Sesapi

Segundo o Superintendente de Atenção Primária à Saúde e Municípios da Sesapi, Herlon Guimarães, a redução de óbitos e de ocupação de leitos por pacientes Covid é um reflexo da vacinação. “Pelo menos 40,92% da população do Piauí já está vacinada com a primeira dose. A vacinação segue avançando no Estado e, assim, vamos conseguir quebrar o ciclo de transmissão do coronavírus”, diz Herlon.

O Secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, explica que, com a vacinação, a tendência é que o número de óbitos reduza cada vez mais e a ocupação de leitos também, mas ressalta a importância de continuar mantendo os cuidados. “A população ainda não pode relaxar e deve continuar usando máscaras, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Já temos a possibilidade de dias melhores pela frente”, comemora o gestor.

Nas últimas 24 horas, o boletim da Sesapi registrou quatro óbitos por Covid. No dia 29 de junho deste ano, foram 10 óbitos.





