Piauí registra o primeiro caso suspeito da variante Delta do coronavírus

O Piauí registrou o primeiro caso suspeito de infecção pela variante Delta do coronavírus. Trata-se de um paciente em Teresina que está internado no Hospital Unimed Primavera (HUP) e que testou positivo para a covid-19. A amostra dele foi colhida e encaminhada ao Lacen, que está investigando o genótipo do agente contaminante.





Foto ilustrativa: Sesapi

“Essa pesquisa da variante é realizada fora do Piauí, demandando um tempo maior para dirimir a dúvida levantada. Em tempo, o material já foi encaminhado pelo Lacen para investigação. É foi considerado suspeito pelos contatos e pela epidemiologia apresentada”, explicou o hospital Unimed em nota.

No momento, o paciente encontra-se estável e em isolamento.

Procurada, a Sesapi informou que encaminhou o caso para o Cievs (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Piauí), que está checando as informações. A Secretaria deverá se manifestar mais tarde por meio de nota.

