Piauí registra nona morte por coronavírus e contabiliza 123 casos, diz Sesapi

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou na noite desta sexta-feira (17) a nona morte por coronavírus no Piauí. A vítima é um homem, de 72 anos, do município de Bom Princípio, que faleceu no Hospital Dirceu Arcoverde, em Parnaíba. A Sesapi informou também novos 21 casos da doença – maior percentual já divulgado desde o início da quarentena. O total de casos confirmados no Piauí agora é de 123.



Boletim Sesapi. Foto: Divulgação Sesapi.

Segundo a Sesapi, os casos registrados foram dos municípios de São Raimundo Nonato, São José do Piauí, Esperantina, Francinópolis, Luís Correia, Bom Princípio e o restante de Teresina. Com as confirmações, subiu para 18 o número de cidades do Piauí com casos confirmados de Covid-19.

Ainda conforme a secretaria, das 21 pessoas que testaram positivo para o vírus, 10 são mulheres e são 11 homens, com idades que variam de 1 a 98 anos. Três crianças de 1, 2 e 5 anos, duas de Luís Correia e uma de Parnaíba, também testaram positivo.

Dados em Teresina

Com a última atualização da Sesapi, subiu para 94 o número de casos confirmados do novo coronavírus na Capital. O número de óbitos residentes em Teresina é cinco.

Adriana MagalhãesJorge Machado