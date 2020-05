Piauí registra mais três mortes por Covid -19. Número de mortes chega a 45

O Piauí registrou, nas últimas horas, mais três mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) na noite deste domingo (10).

São dois pacientes do sexo masculino e um feminino. Um homem, de 48 anos, natural de Monsenhor Hipolito, sem comorbidades e uma mulher de 64 anos, de Picos, que sofria de diabetes, faleceram no Hospital Regional Justino Luz, em Picos.

O outro óbito é de Valença. O paciente tinha 82 anos e estava internado no Hospital Natan Portela, em Teresina. Tinha histórico de cardiopata.

De acordo com o boletim de hoje, foram confirmados mais 54 casos de Covid-19. São 32 mulheres e 22 homens, com idades que variam de 5 anos a 92 anos.

Os municípios de Marcolândia e Monsenhor Gil registraram casos confirmados do novo coronavírus pela primeira vez.

Com isso, 90 municípios do Piauí passam a ter casos confirmados do novo coronavírus.

O total de casos confirmados no Estado até agora é de 1332 e o número de mortos é 45.