Piauí registra mais três casos confirmados do novo coronavírus

O Ministério da Saúde (MS) confirmou, na tarde deste domingo (29), mais três casos do novo coronavírus (Covid-19) no Piauí, que agora contabiliza 14 pessoas infectadas e um óbito causado pela doença no estado. Os números se baseiam em informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi).

Segundo a pasta, já são 4.256 casos de Covid-19 confirmados em todo país, que soma agora 136 mortes, concentradas nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

(Foto: Agência Brasil)

Deste total, 98 falecimentos aconteceram na cidade de São Paulo que, ao lado de Pernambuco com cinco mortes, possui o segundo maior índice de letalidade pelo vírus, 6,8%, atrás apenas do Piauí, que com um único óbito, alcança 7,1% na taxa de mortalidade.

Os números crescentes vem à público em meio a discussão da flexibilização das medidas restritivas de contágio pelo patógeno, que suspendeu a atividade de alguns setores da economia. Por conta disso, o governador Wellington Dias (PT) admitiu a possibilidade de reavaliar a decisão nesta segunda-feira (30), quando termina a validade do decreto fixando as normas sanitárias em todo o estado.

Ministério da SaúdeBreno Cavalcante