Piauí registra em agosto o menor número de óbitos por Covid de 2021

Dados do boletim epidemiológico, divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesapi), revelam que, no último mês de agosto, o Piauí registro 110 óbitos por covid-19. Este é o menor número de mortes pela doença registrado em um mês, durante o ano de 2021. Até o momento, o Piauí contabilizou 6.965 vidas perdidas para o Sars-CoV-2.

O total de óbitos de agosto é 46,3% inferior em relação ao mês de julho, quando foram contabilizados 205 óbitos, e está bem abaixo da marca dos meses de março (930), abril (1.087), maio (765) e junho (433) deste ano. “No mês de agosto registramos três vezes um período de 24 horas sem óbitos. Nos dias 11, 18 e 30 não tivemos vítimas fatais da Covid-19 no Piauí”, acrescenta o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Em 2020, os menores números de mortes por covid foram registrados nos meses de março e abril, bem no início da pandemia. De lá para cá, o estado enfrentou uma crescente de casos que entrou em declínio nos últimos dois meses.

Atualmente, o Estado tem o menor total de pessoas internadas: somando-se os leitos clínicos (94), UTIs (83) e estabilização (7), são apenas 184 pessoas internadas. No pico da pandemia, o Piauí chegou a enfrentar filas de espera por leitos em todas as regiões do estado. O Piauí já tem 310.611 pessoas recuperadas da doença, incluindo 22.528 altas médicas.

“Estamos esperançosos e confiantes de que esses números vão continuar caindo e que o Piauí, bem como o mundo, logo estará livre desse vírus. Devemos ficar em alerta e continuarmos seguindo os protocolos, como uso de máscara e evitar aglomerações até que o índice da população imunizada seja ainda maior”, afirmou Florentino Neto.





Vacinação

O Piauí recebeu pouco mais de três milhões de doses do Ministério da Saúde, das quais, 2.961.586 foram repassadas aos municípios, de acordo com dados da manhã desta quinta-feira (9), retirados do Vacinômetro da Sesapi. Foram aplicadas 1.938.091 primeiras doses (D1) e 889.653 pessoas completaram o esquema vacinal, com duas doses ou dose única (D2 e DU).

“A agilidade logística adotada no Piauí para distribuir as doses aos municípios, em menos de 24h, tem contribuído com ampliação da vacinação do estado”, afirma o secretário Florentino Neto. Ele destaca ainda o empenho dos municípios e dos profissionais de saúde para garantir o acesso da população às vacinas. “Só com a vacina poderemos sair dessa situação”, finaliza o gestor.

