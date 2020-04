Piauí registra décima morte por coronavírus e 144 casos confirmados

Infelizmente, subiu para 10 o número de mortes por coronavírus do Piauí. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesapi), deste sábado (18), confirmou que uma mulher, de 79 anos, natural de Picos, veio à óbito no Hospital Regional Justino Luz. Ela tinha histórico de hipertensão.



Ainda de acordo com os dados da Sesapi, foram confirmados mais 22 casos da doença, sendo registrados casos nos municípios de Angical, Esperantina, Picos, Ribeira do Piauí, União e Teresina.

Boletim Sesapi (Divulgação/Ascom)

Com isso, chega a 21 a quantidade de municípios do Piauí que passam a ter casos confirmados de Covid-19. Dos casos positivos, são 14 mulheres e 08 homens, com idades que variam de 23 a 99 anos.

Até o momento já foram descartados 2231 casos de coronavírus e 10 pessoas tiveram altas médicas. Porém, 97 pessoas seguem internadas, sendo 61 em leitos clínicos, 35 em leitos de UTI e 01 em leito de estabilização.

União e Esperantina registram primeiro caso de Covid-19

O município de União confirmou seu primeiro caso de coronavírus neste sábado (18). A notícia foi confirmada pelo prefeito da Cidade, Dr. Paulo Henrique, que destacou que o paciente encontra-se isolado em sua residência e está sendo monitorado pelas equipes de Saúde do município.

"Sabíamos dessa possibilidade por conta da proximidade do nosso município com Teresina, por isso sempre pedimos os cuidados preventivos, o isolamento social, o distanciamento de 2 metros, o uso de máscaras, a lavagem das mãos com sabão e o uso de álcool 70%. Vamos continuar com esses cuidados, não é motivo para ficarmos apavorados, peço que sejamos mais rigorosos nesse momento", disse o prefeito.



O primeiro caso de Covid-19 também foi registrado na cidade de Esperantina. Trata-se de uma mulher, profissional da saúde, que não apresentou os sintomas da doença e encontra-se em isolamento social. A informação foi confirmada pela Prefeitura da Cidade na última sexta-feira (17)

Isabela Lopes