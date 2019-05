Piauí registra aumento no número de inscritos para Enem 2019

Na contramão do Brasil, o Piauí está entre os sete estados brasileiros que registraram aumento no percentual de participantes confirmados para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as médias nacionais. Segundo o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta quarta-feira (28), no Enem 2019 foram registrados 5.095.308 inscritos, número menor em relação à edição 2018, que teve 5.513.662 (81,3%) inscritos confirmados.



O estado alcançou 122.338 inscrições na edição 2019 , superando a média do ano anterior de 119.379, aparecendo entre os sete estados (Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão e Sergipe) que conseguiram aumentar o número de inscritos em relação à edição 2018. Ainda de acordo com o Inep, a média nacional aponta uma regressão na porcentagem de inscritos em 20 estados e o Distrito Federal aptos a realizar o Enem.

O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera, destaca que o crescimento no percentual de inscritos do Piauí no exame diante da média nacional resulta no trabalho desenvolvido pela Seduc.

"Os piauienses são apaixonados pelo Enem, prova disso é a posição que o estado ocupa na contramão do baixo índice de inscritos no Brasil figurando entre os sete estados brasileiros que registraram aumento no percentual de participantes confirmados. Esse índice reflete a política de incentivo à participação dos alunos no Enem, por meio do Pré-Enem Seduc, que conta com ferramentas como revisões de auditório na capital e no interior, aplicativos com correção de redação, simulados, vídeo aulas, Passe Livre e todas ações para alcançar mais estudantes", ressalta o gestor.

As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos: nos dias 3 e 10 de novembro. O exame avalia o desempenho do estudante e viabiliza o acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e instituições portuguesas, além de possibilitar o financiamento e apoio estudantil, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

