Piauí registra 87 novos casos de Covid-19. Total de doentes chega a 600

A Secretaria de Estado da Saúde, divulgou um novo boletim de atualização sobre os casos do novo coronavírus, na noite desta quinta-feira , dia 30.

De acordo com os dados da SESAPI, foram confirmados mais 87 casos da doença. São 48 mulheres e 39 homens, com idades que variam de três meses a 89 anos.

As cidades de Francisco Ayres e São Julião registraram pela primeira vez casos da doença. Agora, são 58 municípios com casos confirmados no estado.

