Piauí registra 60 novos de casos de Covid-19 em apenas 24 horas

De acordo com os dados da SESAPI, foram confirmados mais 60 casos de Covid-19, sendo registrados os primeiros casos da doença nos municípios de Barras, Corrente, Fartura do Piauí, Monsenhor Gil, Pio IX e Uruçuí.



Com isso, 52 municípios do Piauí passam a ter casos confirmados do novo coronavírus. Dos casos positivos, são 40 mulheres e 20 homens, com idades que variam de 12 anos a 92 anos.

O total de casos confirmados no Estado até agora é de 424. O número de mortos é 21

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI ) confirmou mais uma morte por coronavírus no Piauí. Um homem, de 95 anos, hipertenso, residente na zona norte de Teresina e que estava internado no Hospital Universitário.



Com informações da Sesapi